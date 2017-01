Prefeito reforça com secretários empenho para gerir crise financeira

Após a primeira quinzena de trabalho da nova Administração Municipal, o prefeito Odelmo Leão conduziu, nesta quarta-feira (18), a terceira reunião geral com o primeiro escalão do governo para que fossem apresentados relatórios com o balanço da atuação de cada pasta nas duas primeiras semanas de governo.

O desafio da nova gestão é manter os serviços essenciais à população com qualidade em meio à extrema dificuldade financeira vivenciada pelo Município.

O déficit gerado pela antiga administração tem obrigado a Prefeitura a priorizar as áreas de saúde, educação e desenvolvimento social, enquanto se buscam alternativas para saldar as folhas de pagamento não honradas pelo governo anterior. De acordo com Odelmo Leão, neste momento, novos investimentos vão esperar até que seja equacionado o problema financeiro oriundo da gestão passada.

“Temos de estar cientes dos problemas para encontrarmos soluções financeiras, administrativas e jurídicas. Precisamos de um esforço de todos e o servidor precisa saber da real situação na qual a casa dele foi deixada. A casa do servidor é a prefeitura. Aqui sou apenas um passageiro e vou lutar por eles. Estamos em uma crise difícil e lutando para vencê-la”, afirmou Odelmo Leão.

Volta às aulas

As aulas dos quase 60 mil alunos das 118 escolas municipais estão previstas para começarem dia 7 de fevereiro. Por determinação do prefeito, a Secretaria de Educação tem agilizado a preparação para a volta às aulas. Material de professores, transporte escolar, merenda e estrutura têm sido o foco da pasta para dar aos alunos condições satisfatórias para o ensino e o aprendizado.

Saúde

Considerada um dos principais gargalos da política pública dos últimos anos na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde tem se empenhado para amenizar os problemas encontrados. As prioridades mais urgentes são a normalização do fluxo de pagamento dos salários, o abastecimento da rede com medicamentos e outros insumos e o retorno do prontuário eletrônico – tecnologia que permitirá unificar os dados de pacientes em todas as unidades municipais, evitando gastos desnecessários com exames repetidos.

Desenvolvimento Social

O foco da área de ação social é preparar os equipamentos de atendimento ao idoso e à criança e ao adolescente. O problema enfrentado foi a demissão em dezembro de um quadro de profissionais (monitores, instrutores e auxiliares de serviços gerais) considerados essenciais para o funcionamento das unidades que oferecem cursos e atividades recreativas para pessoas cadastradas na prefeitura. Além disso, é preciso executar pequenas reformas emergenciais nos equipamentos para estarem aptos ao atendimento. “Estamos trabalhando intensamente para resolver os inúmeros problemas que temos enfrentado e que recebemos logo no início do governo. Uma das soluções é o corte de gastos, mantendo a qualidade dos serviços prestados à população de Uberlândia”, concluiu o prefeito.

