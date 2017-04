Prefeito de Uberlândia anuncia pagamento de parte da folha de dezembro do ano passado

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão recebeu vereadores no fim da manhã de hoje (27) para anunciar a liberação de parte dos pagamentos deixados em aberto em 2016 pela gestão anterior. O líder do Executivo municipal divulgou que o valor integral de salários de dezembro de 7.300 servidores (que recebem até R$3.100 por mês/bruto) e os 13º salários de 4.770 profissionais terceirizados do setor saúde serão pagos.

A partir de junho, os demais servidores receberão os débitos pendentes, parceladamente, de acordo com disponibilidade financeira do Município. O prefeito informou ainda que, no total, R$77 milhões provenientes de recursos do orçamento de 2017 foram empregados no pagamento de dívidas do ano passado com servidores efetivos e da saúde.

“Estamos resgatando aquilo que é direito do servidor público municipal e dos funcionários das terceirizadas da saúde. É uma dívida que foi herdada por nós, só que temos trabalhado com muito empenho, responsabilidade e seriedade para honrá-la. Nosso compromisso é com as pessoas e sempre será”, afirmou Odelmo Leão.

Secom