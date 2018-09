Práticas de Uberlândia serão apresentadas no Connected Smart Cities

Em mais uma ação voltada ao conceito de cidades inteligentes e humanas, a Prefeitura de Uberlândia estará representada na Connected Smart Cities Conference, que acontece em São Paulo nesta semana. Nesta terça-feira (4), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Dílson Dalpiaz, vai se reunir com a delegação da Missão Comercial da Business Council for International Understanding (BCIU), organização norte-americana que congrega grandes empresas para estímulo do comércio internacional.

Na oportunidade, o secretário vai ter espaço para apresentar os exemplos de sucesso e os projetos que são desenvolvidos por Uberlândia dentro do contexto de smartcities (cidades inteligentes). Isso como objetivo de prospectar parceiros norte-americanos interessados em contribuir com as propostas. As empresas que pertencem ao BCIU fomentam o comércio internacional por meio do relacionamento entre seus membros e líderes de governo em todo o mundo.

“Vamos aproveitar este momento para mostrar as potencialidades de nosso município. Não somente atrair as empresas para se instalarem aqui, mas também para que elas participem de soluções e que Uberlândia se torne mais robusta enquanto cidade inteligente e humana”, comentou o Dílson Dalpiaz.

Connected Smar Cities

O Connected Smart Cities é realizado pela Urban Systems e Sator. O evento é considerado o principal do Brasil em relação ao tema. Um dos destaques da conferência é a apresentação do ranking de cidades inteligentes. No ano passado, Uberlândia alcançou a 28ª colocação. A meta da prefeitura é fazer o acompanhamento e aprimoramento dos indicadores utilizados no ranking, nos segmentos de mobilidade, educação, empreendedorismo, energia, entre outros.

O evento também será uma oportunidade de conhecer fornecedores e outras boas práticas sobre smart cities, bem como buscar a aproximação de outros potenciais parceiros estratégicos, como agências, investidores e bancos de fomento, durante as palestras, feira e vários workshops.

