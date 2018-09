Praticar atividades físicas no calor exige cuidados especiais

Ainda é inverno, mas as temperaturas estão cada vez mais elevadas, principalmente no período da tarde. Além do calor, a baixa umidade exige, por exemplo, que aqueles que praticam atividades físicas ao ar livre adotem alguns cuidados especiais. Ingerir pelo menos dois litros de água por dia, consumir alimentos leves, evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h e abusar do protetor solar são algumas dicas dadas pelos especialistas.

“Com o calor excessivo, o coração e os pulmões esforçam-se mais e a temperatura do corpo aumenta. Portanto, quem não tomar os devidos cuidados, pode sentir fraqueza, queda de pressão, tonturas, câimbras, náuseas e até desmaiar. O ideal é se exercitar no início da manhã, das 6h às 8h ou a partir das 17h”, alerta a educadora física da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), Karine Fernandes.

Idosos, crianças e gestantes devem redobrar a atenção, já que são mais suscetíveis aos efeitos do calor, assim como os hipertensos, diabéticos e pessoas com algum tipo de deficiência cardíaca ou respiratória. A recomendação é sempre procurar um médico antes de iniciar qualquer atividade física.

Confira algumas dicas e pratique exercícios com ainda mais segurança:

– Coma frutas e beba suco ou vitamina uma hora antes do exercício;

– Mantenha a ingestão permanente de itens saudáveis mais vezes ao dia;

– Beba água antes, durante e após a prática da atividade física;

– Vista roupas leves, folgadas e de tons claros;

– Use boné, óculos de sol e, principalmente, protetor solar antes de se expor ao sol;

– Prefira praticar exercícios ao ar livre no início da manhã (entre 6h e 8h) e no fim da tarde (depois das 17h);

– Em caso de dúvidas, procure seu médico.

SECOM