Praia Clube pronto para segundo turno da Superliga

Após o recesso de fim de ano, a elite do vôlei feminino nacional volta às atividades nesta semana. Em quinto lugar na tabela, a equipe do Praia Clube Uberlândia tem um objetivo em 2017, melhorar ainda mais o desempenho. Nas primeiras 11 rodadas o time somou oito vitórias e três derrotas, ficando assim com 23 pontos, oito a menos que o líder e atual campeão Rio de janeiro.

Nesta sexta, 06, as meninas recebem o Renato Valinhos/Countri, lanterna da competição, na Arena Praia. Ricardo Picinin e jogadoras só pensam na vitória que pode subir a equipe para a terceira posição. No primeiro turno em Valinhos a equipe de Uberlândia não encontrou mutias dificuldades para somar os três pontos.

Se o foco é em um ano melhor, a primeira boa notícia já chegou, a estado-unidense Alix se recuperou da lesão e já treina com bola, sua escalação portanto fica a critério de Picinin e sua comissão.