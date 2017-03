Praia Clube pode garantir vaga na semifinal da Superliga hoje

Praia Clube Uberlândia e Brasília entram em quadra hoje, em Brasília, às 19h, pelo jogo dois das quartas de final da Superliga feminina. No primeiro jogo, disputado no último sábado, em Uberlândia, o Praia venceu sem muitas dificuldades por 3 sets a 1, e agora está a uma vitória da classificação para a semifinal.

Na primeira fase, quando as duas equipes se enfrentaram na capital nacional, o Praia também levou a melhor, caso repita o desempenho na noite de hoje estará automaticamente entre os quatro finalistas da competição. Em caso de derrota hoje, haverá um terceiro jogo com mando das uberlandenses, este jogo seria no próximo sábado (25), em horário a se decidir.

A partida de logo mais terá transmissão televisa pelo canal por assinatura Sportv.