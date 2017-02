Praia Clube encara o San Martin do Peru pela semifinal do Sul Americano

Com três vitórias em três jogos, a equipe de vôlei do Praia Clube Uberlândia se classificou com tranquilidade em primeiro lugar do seu grupo no Sul Americano feminino. As praianas selaram sua classificação nesta quinta contra o Villa Dora, atual campeão argentino, vencendo por 3×0, em pouco mais de uma hora de jogo.

Agora pela semifinal a equipe de Uberlândia encara o San Martin, do Peru, em Uberaba, hoje, às 20h30. As peruanas se classificaram em segundo lugar no outro grupo, que teve o Rio de Janeiro como líder. Também em Uberaba, Rio e Villa Dora fazem a outra semifinal, os vencedores se encontram na grande final.