Praia Clube “decide a vida” nesta sexta

Com dois jogos na semifinal da Superliga, o Praia Clube Uberlândia está a um tropeço de ser eliminado da principal competição nacional. Após perder por 3×1 na primeira partida em Osasco, a atuação dentro de casa foi ainda pior e a derrota veio por 3×0. Agora o jogo será novamente em São Paulo, nesta sexta (07), com as mandantes precisando de uma vitória simples para garantir a vaga na final.

Na outra semifinal o cenário é o mesmo. O Rio de Janeiro soma duas vitórias sobre o Minas e também jogará em casa na busca da classificação para a grande final. Desta forma uma final com o maior clássico do vôlei nacional está muito próxima.