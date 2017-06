Praia Clube confirma estrangeira e brasileira para a saída de rede

Pode-se dizer que, agora, o Dentil-Praia Clube já tem um time base titular para a próxima temporada do vôlei nacional. O terceiro colocado na última Superliga feminina confirmou duas jogadoras para a posição de oposta, que ainda estava vaga após as saídas de Daymi Ramírez e Malu. A americana Nicole Fawcett, que já era especulada, é uma das novidades, assim como Andreia Laurence, que defendia o Terracap-BRB-Brasília-DF.

Com 1,93 m e 30 anos, Fawcett já defendeu um clube mineiro, o Minas Tênis Clube, na temporada 2010/2011. Na carreira, talvez o feito mais notório tenha sido uma partida disputada pelo Korea Expressway, pela liga sul-coreana, contra o Industrial Bank of Korea. Na oportunidade, em fevereiro de 2013, ela anotou incríveis 55 pontos. Na última temporada, a atacante defendeu o Conegliano, da Itália.

Já Andreia tem 34 anos, 1,85 m e foi titular em Brasília. Na temporada 2013/2014, despontou como a principal atacante em eficiência da Superliga e tem passagens pela seleção principal. Ela também chegou a atuar como central na carreira.

Além das opostas, o Praia também confirmou as contratações da levantadora Ananda, das ponteiras Fernanda Garay e Amanda e das líberos Suelen e Laís. Renovaram contrato a armadora Claudinha, as pontas Ellen Braga e Carla e as centrais Fabiana, Walewska e Natasha.

JOÃO VITOR CIRILO