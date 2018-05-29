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Postos em Uberlândia começam a receber combustíveis, veja quais

Veja os postos de combustíveis de Uberlândia que serão abastecidos nesta terça-feira (26):

POSTO CAJUBÁ

AV.RONDON PACHECO, 2184

BAIRRO VILA POVOA

POSTO JARDIM NOVO MUNDO

AV SEGISMUNDO PEREIRA, 4300

BAIRRO NOVO MUNDO

POSTO CAFÉ DO CERRADO

AV JOSE FONSECA E SILVA, 1300

BAIRRO JARDIM PATRÍCIA

POSTO CORREA LIMA

AV.RONDON PACHECO, 5323

BAIRRO APARECIDA

POSTO ALTO UMUARAMA

AV.DOM PEDRO II, 1670

BAIRRO ALTO UMUARAMA

AUTO POSTO SOUZA E OLIVEIRA (ANTIGO COLIBRI)

ANEL VIÁRIO S/N (CRUZAMENTO COM AV. TARÓIS)

BAIRRO TAIAMAN

AUTO POSTO CHUÁ

R JOSE ANDRAUS, 1300

BAIRRO ROOSEVELT

POSTO CAMARU

RUA JURACY JUNQUEIRA REZENDE, 121

BAIRRO PAMPULHA

M.P. AUTO POSTO

RUA PADRE AMERICO CEPPI, 398

BAIRRO BRASIL

POSTO OLIVEIRA CARNEIRO

PRAÇA CLARINDA DE FREITAS, 375 (PRAÇA PARIS)

BAIRRO ROOSEVELT

POSTO PALMAS

AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 4381

BAIRRO CUSTÓDIO PEREIRA

POSTO BEIRA RIO

AV. SILVIO RUGANI, 16

BAIRRO TUBALINA

POSTO ANDRADAS

RUA MONTE CARMELO, 1202

BAIRRO MARTINS

AUTO POSTO PAU FURADO

AV. JERONIMO JOSE ALVES, 1512

BAIRRO MORUMBI

POSTO MILANI

AV ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 1000

BAIRRO SANTA MÔNICA

MAKRO ATACADISTA

ROD BR 050 KM 73

BAIRRO CUSTÓDIO PEREIRA

POSTO JARDIM ALTAMIRA

AV. NICOMEDES ALVES DOS SANTOS, 1975

BAIRRO MORADA COLINA

AUTO POSTO TABAJARA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1975

BAIRRO TABAJARAS

POSTO JARDIM NOVO MUNDO

AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 4300

BAIRRO NOVO MUNDO

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