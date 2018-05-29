Postos em Uberlândia começam a receber combustíveis, veja quais
Veja os postos de combustíveis de Uberlândia que serão abastecidos nesta terça-feira (26):
POSTO CAJUBÁ
AV.RONDON PACHECO, 2184
BAIRRO VILA POVOA
POSTO JARDIM NOVO MUNDO
AV SEGISMUNDO PEREIRA, 4300
BAIRRO NOVO MUNDO
POSTO CAFÉ DO CERRADO
AV JOSE FONSECA E SILVA, 1300
BAIRRO JARDIM PATRÍCIA
POSTO CORREA LIMA
AV.RONDON PACHECO, 5323
BAIRRO APARECIDA
POSTO ALTO UMUARAMA
AV.DOM PEDRO II, 1670
BAIRRO ALTO UMUARAMA
AUTO POSTO SOUZA E OLIVEIRA (ANTIGO COLIBRI)
ANEL VIÁRIO S/N (CRUZAMENTO COM AV. TARÓIS)
BAIRRO TAIAMAN
AUTO POSTO CHUÁ
R JOSE ANDRAUS, 1300
BAIRRO ROOSEVELT
POSTO CAMARU
RUA JURACY JUNQUEIRA REZENDE, 121
BAIRRO PAMPULHA
M.P. AUTO POSTO
RUA PADRE AMERICO CEPPI, 398
BAIRRO BRASIL
POSTO OLIVEIRA CARNEIRO
PRAÇA CLARINDA DE FREITAS, 375 (PRAÇA PARIS)
BAIRRO ROOSEVELT
POSTO PALMAS
AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 4381
BAIRRO CUSTÓDIO PEREIRA
POSTO BEIRA RIO
AV. SILVIO RUGANI, 16
BAIRRO TUBALINA
POSTO ANDRADAS
RUA MONTE CARMELO, 1202
BAIRRO MARTINS
AUTO POSTO PAU FURADO
AV. JERONIMO JOSE ALVES, 1512
BAIRRO MORUMBI
POSTO MILANI
AV ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 1000
BAIRRO SANTA MÔNICA
MAKRO ATACADISTA
ROD BR 050 KM 73
BAIRRO CUSTÓDIO PEREIRA
POSTO JARDIM ALTAMIRA
AV. NICOMEDES ALVES DOS SANTOS, 1975
BAIRRO MORADA COLINA
AUTO POSTO TABAJARA
AVENIDA GETULIO VARGAS, 1975
BAIRRO TABAJARAS
POSTO JARDIM NOVO MUNDO
AV. SEGISMUNDO PEREIRA, 4300
BAIRRO NOVO MUNDO