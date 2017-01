População reclama do aumento na Tarifa do Ônibus em Uberlândia

A partir do próximo domingo (29) os moradores de Uberlândia estarão pagando mais caro para andar de ônibus no município. O anuncio do aumento foi publicado nesta quinta-feira (26) no diário oficial do município em decreto assinado pelo prefeito Odelmo Leão.

A passagem deixa de custar R$ 3,50 e passa para R$ 3,80. A tarifa do passe escolar também terá aumento e passa de R$ 1,75 para R$ 1,90.

Na Praça Tubal Vilela, Centro de Uberlândia já tem muita gente reclamando do novo valor. A técnica em enfermagem Maria Luiza, ficou insatisfeita com o aumento anunciado e disse que ele vai causar prejuízo para os usuários, que vão sentir no bolso. “Eu pego quatro ônibus por dia, agora imagina no final do mês como é que fica a situação. Vai pesar, e o salário não aumenta”, disse a mulher.

Para o auxiliar administrativo Rafael Martins também vai ficar difícil. Para trabalhar, ele vai ter reembolso pela empresa, mas para o acompanhamento médico que faz todo no Hospital de Clínicas. “Tem que sair do meu bolso. Aí fica mais difícil, né, com o salário da gente que não acompanha, então tudo vai ficar mais difícil mesmo”, afirma.