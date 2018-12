Pontes de Amor prepara pizzas para arrecadar fundos

Além de poder reunir família e amigos para uma confraternização, você estará ajudando uma boa causa

Que tal dar aquele sabor a solidariedade? A Pontes de Amor, entidade que apoia a adoção legal em Uberlândia, está promovendo a “Pizzas Pontes de Amor”. O intuito é arrecadar renda, que será destinada para os projetos da entidade, proporcionando possibilidades de crianças e adolescentes viverem em família e se desenvolverem.

Para adquirir o voucher é necessário contatar os voluntários da Pontes, por meio no número (34) 99192-9500. A venda será feita apenas por encomenda direta com um dos voluntários. Já a retirada da pizza, ocorrerá no 8 de dezembro, de 11h às 14h, na sede da Pontes de Amor, rua Tomaz Falbo, n° 160, Bairro Progresso

As pessoas poderão escolher quatro sabores de pizza salgada: 4 queijos, frango com catupiry, calabresa e portuguesa. Já as de doce serão: banana e chocolate.