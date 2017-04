Polícia Rodoviária Federal encontra drogas dentro de malas em ônibus

Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 25 pacotes contendo substância semelhante à maconha na BR-365, em Uberlândia. De acordo com a PRF, o material estava dentro de duas malas, que estavam no bagageiro do ônibus.

O ônibus seguia para São Paulo (SP), quando foi parado em uma abordagem de rotina. Ao fiscalizar as malas, os pacotes, que totalizaram cerca de 29 kg, foram encontrados. O trio responsável pelas duas malas foi conduzido para a Polícia Federal (PF), juntamente com o material apreendido. O ônibus foi liberado e os demais passageiros seguiram viagem.