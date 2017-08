Polícia prende trio que furtava ninhos para aves de empresa

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um funcionário da propriedade viu a ação e ligou para a polícia dando as referências do caminhão que transportava o material furtado. O caminhão estava carregado com aproximadamente 25 ninhos de postura de aves de uma das granjas da empresa. Os autores foram presos e levados para a Delegacia da Polícia Civil de Uberlândia para prestar esclarecimentos.