Polícia prende casal por tráfico de drogas e descobre garrafa de cachaça curtida com maconha

A Polícia Militar prendeu um casal na última quinta-feira (03), por tráfico de drogas. Na casa de um dos suspeitos, os policiais ainda encontraram uma garrafa de cachaça que estava curtida com maconha. Após uma série de denúncias anônimas, os policiais abordaram uma jovem de 20 anos, em uma praça do Bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. Ela estava em posse de cinco pinos de cocaína, sendo que quatro deles possuíam apenas resquícios do entorpecente.

A jovem explicou que adquiriu a droga com um rapaz de 18 anos. Os policiais foram até a casa do suspeito e no local, encontraram um tablete e um pé de maconha e outros pinos de cocaína. E também encontraram uma garrafa de cachaça, que estava curtida com maconha.

Além dos entorpecentes e da garrafa da bebida alcoólica, os policiais também apreenderam uma balança de precisão e dinheiro trocado. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.