Polícia Militar prende jovens por tráfico de drogas na UFU

Na manhã desta terça-feira (06), dois jovens, de 19 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos jovens preso não é estudante da universidade e foi visto entrando com a droga na UFU.