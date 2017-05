Polícia Militar empossa novos comandantes em Uberlândia

A Polícia Militar de Minas Gerais em Uberlândia realizou na manhã desta quarta-feira (31), a troca de comando do Colégio Tiradentes, do 17º e do 32º Batalhão. As mudanças fazem parte das adequações administrativas que a 9ª Região da Polícia Militar (RPM) tem realizado em 2017. O secretário municipal de Gestão Estatégica, Raphael Leles, representou o prefeito Odelmo Leão na solenidade.

O tempo médio de comando dos oficiais é de aproximadamente dois anos e cada batalhão tem em torno de 600 policiais.A partir de hoje, o tenente coronel Ailton Donisete sai do 32º BPM e assume o 17º. O Major André Márcio Rodrigues que estava no Colégio Tiradentes vai comandar o 32º BPM e o Major Célio Márcio Tameirão Júnior será o novo responsável pelo Colégio Tiradentes.

Segundo o comandante da 9ª RPM, coronel Cláudio Vítor, o remanejamento tem a proposta de renovar as unidades. “Nossos comandantes estão sendo remanejados para outros comandos e até mesmo para outras cidades. A mudança ocorre no intuito de oxigenar os comandos e implementar novas políticas e projetos para região de Uberlândia”, comentou.

Um dos principais projetos para a cidade é a ampliação do apoio de bases comunitárias, que deve acontecer no segundo semestre deste ano. “A Polícia Militar é uma instituição parceira do Município e projetos como esse são de grande relevância para a melhoria da segurança pública em Uberlândia”, afirmou o secretário municipal de Gestão Estatégica, Raphael Leles.