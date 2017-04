Polícia Militar apreende duas carretas carregadas de cigarros contrabandeados

Mais de 20 toneladas de cigarro contrabandeado do Paraguai foi apreendido nesta segunda-feira (24), na BR-153, próximo a cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. A interceptação do carregamento foi realizada após uma denúncia anônima. A Polícia Militar foi até um posto de combustível, próximo a rodovia, onde a carreta estaria parado. Ainda de acordo com a corporação, a carga está avaliada em R$ 1,6 milhão.

A ação que teve a ajuda dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou dentro da carreta e localizaram 12,5 toneladas de cigarros. O motorista, de 27 anos, que foi preso em flagrante, declarou viajar sozinho, porém, a polícia localizou outra carreta com o mesmo carregamento.

O condutor do veículo, de 54 anos, chegou a dizer que transportava apenas fardos de açúcar refinado e chegou a apresentar nota fiscal do produto. Porém, durante a revista no veículo, a polícia localizou mais 13,2 toneladas de cigarros.

Além do produto, a polícia ainda apreendeu com a dupla R$ 10 mil em dinheiro. Os suspeitos não informaram qual seria o destino da carga. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a sede da Receita Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.