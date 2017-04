Polícia investiga se crianças envenenadas com balas têm ligação com Baleia Azul

Dois irmãos de 3 e 8 anos de idade foram internados em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, depois de acharem na rua e comerem balas com chumbinho, uma das espécies de veneno usado para exterminar ratos, mas cuja venda no Brasil foi proibido em 2012. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, que pode ter ligação com a Baleia Azul, grupos de pessoas que usam mídias sociais para cumprir 50 desafios, sendo o último o suicídio. O estado de saúde do mais novo é grave. Ele foi transferido para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). O mais velho está internado em Monte Carmelo. As crianças contaram aos pais que encontraram as balas numa rua de terra próxima ao local em que moram. O caso, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, é investigado como tentativa de homicídio, mas ainda não há um suspeito.