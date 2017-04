A Polícia Federal (PF) apreendeu 35 kg de cocaína na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Tocantins, em Uberlândia.

De acordo com a Polícia, após buscas no interior do carro, os policiais perceberam que o porta-malas tinha um fundo falso e decidiram cortá-lo. Em seguida, eles encontraram 35 kg de pasta base de cocaína escondidos. Até o momento 4 pessoas foram presas.

Breve mais informações.