Polícia encontra Jeep dentro de motel e identifica homem assassinado com facada no pescoço

A Polícia Civil já trabalha para elucidar o assassinato do homem encontrado morto com um grande corte na garganta na tarde desse domingo (17) nos fundos da Coca-Cola em Patos de Minas. A vítima foi identificada como Reynaldo Caixeta de 62 anos. O carro dele, um Jeep Compass, foi localizado dentro de um motel na Avenida J.k.

O autor do crime fugiu a pé. A polícia tem as características do criminoso e faz rastreamentos para tentar de identificar e prender o assassino. A informação é de que ele é alto, magro, com cabelos crespos. Testemunhas teriam visto o autor sujo de sangue. Segundo o delegado de homicídios, Érico Rodovalho, a hipótese mais provável é de crime passional.

A vítima e o autor estavam hospedados no Motel localizado na Avenida J.K. Em determinado momento, eles saíram e apenas o autor retornou. Foi nesse intervalo que Reynaldo foi assassinado. Ele recebeu um golpe de faca tão forte que chegou a cortar a garganta. O corpo foi arrastado e deixado em meio à vegetação.

Segundo o delegado Érico Rodovalho, a localização do carro no interior do Motel trouxe muitas informações sobre o crime. Ele disse que está trabalhando e pode prender o autor a qualquer momento.

patoshoje