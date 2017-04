Polícia descobre depósito de bebida falsificada e prende 3 em Uberlândia

Três homens foram presos nesta segunda-feira (10), em Uberlândia suspeitos de manter um esquema de produção e venda clandestina de bebidas alcoólicas falsificadas no bairro Panorama. Após investigação, a Polícia Civil encontrou em um galpão um depósito com bebida, garrafas, caixas, rótulos e tampas de marcas conhecidas e equipamento para engarrafamento do líquido falso como se fosse verdadeiro. Os suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública e contra a ordem tributária.

Breve mais informações.