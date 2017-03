Polícia de Meio Ambiente resgata ouriço em residência

Na manhã deste sábado um ouriço-cacheiro foi resgatado pela Polícia Ambiental em um quintal de uma casa no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia. De acordo com a Polícia, o animal encontrado está aparentemente saudável e ativo. O aparecimento de animais silvestres reforça a ideia que a expansão da urbana e das fronteiras agrícolas diminuem o habitat natural, causando a migração de para centros urbanos em busca de alimento, água e abrigo. O ouriço-cacheiro será solto em uma reserva do cerrado a 15 km da cidade.