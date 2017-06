Polícia Civil prendeu jovem que vendia produto ilegal para produzir pipa

Na manhã desta sexta-feira (02), a Polícia Civil flagrou, um rapaz de 26 anos, com uma venda ilegal de produtos utilizados para confecção de pipas, no bairro Luizote de Freitas. De acordo com a polícia foram apreendidos linhas chilenas (conhecida popularmente como “Cerol”).

Os produtos estavam expostos na frente do comércio. Também foram localizados diversos porta linhas de tamanhos pequeno, médio e grande, além de compostos aptos à fabricação do denominado “cerol”.