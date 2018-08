Polícia Civil apresenta oito acusados de homicídios, tentativas de homicídios e tráfico de drogas

A Polícia Civil de Patos de Minas apresentou na manhã desta terça-feira (14) oito pessoas acusadas de homicídios, tentativas de homicídio, disparos de arma de fogo em via pública e tráfico de drogas na parte alta da cidade. Um dos autores é acusado pela morte de um usuário de drogas em fevereiro deste ano. O autor de outro homicídio investigado pela polícia está foragido.

A apresentação aconteceu por volta de 09h30 na Delegacia de Crimes Contra Pessoas. De acordo com o Doutor Érico Rodovalho, os oito fazem parte de uma organização criminosa que disputavam o controle do tráfico de drogas na parte alta da cidade. A residência onde eles mantinham a central da venda e do comércio de drogas fica localizada no Bairro Jardim Aquárius e possui um buraco na parede onde um olheiro vigiava a presença de policiais e de pessoas inimigas ao bando.

O Doutor Érico ressaltou que acontece quase que diariamente disparos de arma de fogo em decorrência das desavenças de grupos rivais no local trazendo muita preocupação e susto aos moradores, isso porque, em meio aos tiros fica uma creche frequentada por muitas crianças todos os dias.

Ainda de acordo com o Delegado, um dos autores é acusado pela morte de um usuário de drogas em fevereiro deste ano identificado como Fernando. Ainda não se sabe se Celso Luís de Oliveira de 29 Anos, líder do grupo apresentado hoje, disparou ou ordenou o disparo que ceifou a vida de Fernando. Ainda existe um rapaz identificado como Pablo Junio Rocha de 30 anos que está foragido da justiça, ele é acusado de ser do grupo rival ao de Celso e também de ser o autor do disparo que acertou a cabeça e matou Ederson Rodrigues Silva de 43 anos em Junho.

Ederson era usuário de drogas e, segundo o Doutor Érico, estava ajudando o grupo de Celso a comercializar as drogas inclusive emprestando a motocicleta. Isso teria provocado a ira de Pablo que executou Ederson quando ele saía da casa onde acontecia o Tráfico de drogas comandado por Celso. As oito pessoas apresentadas hoje possuem diversas passagens pela polícia.

Eles foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico em uma operação chefiada pelos delegados Érico Rodovalho e Vinicius Volf Vaz e coordenada pelo inspetor Terval Carlos realizada no dia 02 deste mês no bairro Jardim Aquárius. Eles já vinham sendo investigados há vários meses.

Foram presos:

Celso Luís de Oliveira – 29 Anos

Acusado de Homicídio, Tráfico, Porte de Arma, Roubo, Furto, Resistência, Corrupção de Menores.

Reinaldo Eustáquio Caetano – 38 Anos

Passagens por de Tráfico, Furto

Juraci Pereira da Silva – 35 Anos

Passagens por Tráfico, Furto, Lesão Corporal

Phatrik Pereira Pacheco 19 anos

Passagens por Tráfico, Roubo, Furto, Dano, Lesão Corporal, Disparo de Arma de fogo,

Tedy Arcanjo de Oliveira 30 anos

Passagens por Tráfico, Receptação, Lesão Corporal

Adriana Maria de Jesus Fernandes – 35 anos

Passagens por Tráfico, Roubo, Furto, Embriaguez ao Volante, Lesão Corporal

Erenilda Batista da Silva – 47 anos

Passagem por Furto

Foragido da Justiça

Pablo Junio Rocha – 30 anos

Passagem por Tráfico, Porte de arma