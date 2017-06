Polícia apreende grande carga de cigarros contrabandeados na BR-365

A Polícia Militar, com auxílio da Polícia Rodoviária Federal, realizou na noite dessa quinta-feira (08), no pátio de um posto de combustíveis na BR-365, o que pode ter sido a maior apreensão de cigarros contrabandeados da nossa região. Os cigarros estavam escondidos em uma carreta carregada com óleo vegetal. A princípio, os policiais suspeitaram que a carreta poderia estar transportando drogas.

Equipes da Rocca e do Corpo de Bombeiros auxiliaram as buscas, sendo a Rocca com cães farejadores e os bombeiros utilizando equipamentos para abrir o tanque de combustíveis da carreta. Segundo os policiais, a carga de cigarros contrabandeados pesa entre 4 e 5 toneladas.

A PM ficou à frente da apreensão e irá transportar a carga até a cidade de Uberlândia.