Polícia apreende 664 tabletes de maconha em imóvel no Bairro Tibery

Na manhã desta quarta-feira (04), a Polícia Militar (PM) apreendeu 664 tabletes de maconha em um galpão na Rua Londres, Bairro Tibery, em Uberlândia. De acordo com a Polícia, a droga estava escondida em um cômodo. Três tratores também foram apreendidos, mas ninguém foi preso. Os militares receberam denúncia de que havia uma movimentação estranha de tratores em no local, que estava com anúncio de aluguel. A imobiliária responsável abriu o imóvel. A polícia investiga a procedência das máquinas, que foram levadas para o pátio credenciado ao Departamento de Trânsito (Detran). Juntamente com os tabletes de maconha havia uma balança. Três viaturas foram empenhadas para fazer o transporte da maconha, cuja pesagem ainda será feita.