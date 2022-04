Pois é muito baixo em teor de gordura.

Mas se você está procurando o corte mais saboroso,

escolha o lombo – é altamente marmorizado e

embalado com gordura muito saborosa. “Se você tem

medo de compromisso, vá para a tira, pois será [em algum lugar

no meio]”, diz Owens. “Se você ainda está confuso, pense em

pedir o porterhouse, pois tem uma tira e um filé.” Mesmo que

o bife de osso longo de Wagyu possa ser o bife mais

caro do menu, pode não ser necessariamente o

melhor.

Melhores churrascarias de curitiba

O chef Wade explica que, se você quiser um

bife mais simples e barato, mas com um sabor

delicioso, vá para a tira de Nova York: “Você ainda obtém

o sabor inconfundivelmente suculento, sem a decadência total

de um lombo com osso”. Weber também acha que as pessoas

estão dormindo com costela curta: “Você pode ir a qualquer

restaurante e pagar US$ 65 por um bom bife. Mas muitas vezes

pelo mesmo peso e melhor qualidade, você pode obter uma

costela. depois dos bifes também, então geralmente custa

apenas US$ 40.”