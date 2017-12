PM recupera produtos furtados após indivíduo anunciar venda em rede social

A Polícia Militar de Patos de Minas recuperou na noite dessa sexta-feira (08-12), uma TV de 55 polegadas oito alto-falantes que foram furtados em uma residência no dia 22 de novembro na cidade de Varjão de Minas.

Sargento Hermes disse que Polícia Militar de Patos de Minas recebeu a informação de um militar que trabalha na cidade de Varjão de Minas relatando que uma pessoa que mora na Rua Mato Grosso no Bairro Cristo Redentor estava anunciando em redes sociais alguns produtos idênticos os que foram furtados na cidade de Varjão de Minas.

Com as informações obtidas, os militares foram e abordaram o suspeito, um jovem de 17 anos. Durante as buscas os militares encontraram oito alto-falantes furtados que foram reconhecidos pela vitima.

Sobre a origem dos produtos, o menor disse que comprou os alto-falantes de um indivíduo desconhecido e que resolveu vendê-los anunciando em rede social. Continuando os trabalhos para localizar os outros materiais furtados, os militares receberam outra informação dando conta que a TV foi deixada em uma oficina.

Os militares foram ao local e em contato com o com proprietário da oficina o mesmo falou que a TV estava lá e foi deixado por um indivíduo para fazer o reparo na tela que estava trincada. Com base nas informações, o indivíduo foi identificado mas não foi localizado.

Diante doa fatos, o menor foi conduzido para a delegacia e os materiais recuperados apreendidos Ainda durante o registro da ocorrência, os militares encontraram mais objetos furtados.