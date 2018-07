PM é detido por tomar refrigerante de colega em batalhão

Um policial militar foi detido nesta terça-feira (24) após ter bebido o refrigerante de uma funcionária do videomonitoramento do 9º Batalhão da Polícia Miliar (BPM), em Uberlândia. O homem, de 34 anos, ficou preso por um dia e já foi liberado. A funcionária, de 22 anos, alegou que comprou a bebida durante o horário de almoço e guardado na geladeira. Quando voltou, à tarde, para terminar de beber o refrigerante, encontrou a garrafa vazia no lixo. Ela, então, comunicou o fato ao supervisor do setor em que trabalha.

O PM foi identificado pelas câmeras de segurança do batalhão. Em resposta, o militar alegou que deixou um refrigerante idêntico na geladeira e se confundiu. Os superiores do 9º BPM de Uberlândia decretaram voz de prisão ao policial e determinaram o registro da ocorrência. A assessoria de imprensa da PMMG confirmou o fato.