PM apreende tonelada de maconha e prende dupla que escoltava a carga

Levantamentos da inteligência da Polícia Militar (PM) levaram à apreensão de uma tonelada de maconha, na noite de terça-feira (19), na BR-364, próximo à Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Duas pessoas que escoltavam o transporte da droga foram presas em flagrante.

Segundo a corporação, equipes iniciaram os deslocamentos por três veículos que estariam participando do transporte do material por volta das 16h. A princípio o trajeto seria pela BR-365, chegando de Goiás, porém, o bando teria mudado o caminho e acabaram pegando a BR-364. As equipes de Prata e Campina Verde foram acionadas então, fazendo um cerco na rodovia.

Por volta das 19h30 uma Fiat Strada vermelha foi parada pelos militares, onde estavam dois homens de 29 anos, que acabaram confessando que serviam de batedores para uma caminhonete branca que estaria transportando as drogas.

Diante da informação, a PM iniciou uma varredura pelas ruas da cidade, que acabaram localizando a caminhonete Chevrolet S10 branca já sem o motorista, que fugiu a pé. Embaixo da lona da carroceria os policiais localizaram centenas de tablete de maconha, que também ocupavam os espaços dos bancos de passageiro do veículo.

FOTO: PMMG / DIVULGAÇÃO Placas de Uberlândia foram apreendidas dentro da caminhonete

Os dois presos indicaram apenas o primeiro nome do motorista fugitivo, que acabou não sendo localizado. Ao verificarem o chassi da caminhonete, ainda de acordo com a PM, foi descoberto que a S10 foi roubada na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Dentro dela ainda foram apreendidos duas placas com tarjetas de Uberlândia e um rádio comunicador.

A droga, os outros materiais apreendidos e os dois presos foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Iturama, também na região.