‘Pit Stop’ realiza palestras e blitz automotiva durante esta semana

Demonstrar à população os conhecimentos adquiridos por jovens e adultos matriculados nos cursos oferecidos pela Prefeitura de Uberlândia na área automotiva. Esse é o objetivo do Pit Stop, que acontece entre os dias 3 e 7 de outubro, em diversos pontos da cidade. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Uberlândia (Sindmetal).

As palestras serão realizadas de terça-feira (3) até sexta-feira (6) por técnicos especializados das empresas Nakata, Fremax e Sampel. Uma blitz automotiva também faz parte da programação do Pit Stop. Alunos realizarão as inspeções dos itens de segurança básica (confira na tabela abaixo) dos veículos que estiverem trafegando na cidade.

Segundo Iracema Marques, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, o evento é uma maneira dos participantes colocarem em prática o que foi aprendido em sala de aula. “As atividades que acontecerão no decorrer desta semana fortalecem as ações que já desenvolvemos, possibilitando aos jovens e adultos de baixa renda, acesso as novas técnicas e aprendizado na área automotiva”, concluiu.

Para a realização do Pit Stop, a prefeitura conta com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Dmae, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Confira programação do Pit Stop:

Palestras

03/10 (terça-feira)

Tema: Borrachas e Correias

Horário: Das 14h às 15h30h*

Palestrante: Gerson Ferreira dos Santos – Supervisor de vendas / SAMPEL

Local: Centro de Referência Profissionalizante Planalto – Rua do Jardineiro, nº 360

Tema: Suspensão Automotiva

Horário: Das 19h às 21h**

Palestrante: Gerson Ferreira dos Santos – Supervisor de vendas / SAMPEL

Local: Anfiteatro da FIEMG – Rua João Naves de Àvila, nº 206, Centro

04/10 (quarta-feira)

Tema: Empreendedorismo

Palestrante: Cléber César Lima – Chefe de programação, parcerias e inserção no mercado de trabalho da Sedesth

Horário: Das 14h às 15h30*

Local: Centro de Referência Profissionalizante Planalto – Rua do Jardineiro, nº 360

Tema: Noções Básicas e Conceitos de Manutenção Automotiva

Horário: Das 19h às 21h**

Palestrante: Eduardo Lett – Consultor técnico / NAKATA

Local: Anfiteatro da FIEMG – Rua João Naves de Àvila, nº 206, Centro

05/10 (quinta-feira)

Tema: Direitos do Consumidor

Horário: Das 14h às 15h30*

Palestrante: Jair Silva – Gerente de assistência técnica e serviço / NAKATA

Local: Centro de Referência Profissionalizante Planalto – Rua do Jardineiro, nº 360

Tema: Direitos do Consumidor

Horário: Das 19h às 21h**

Palestrante: Jair Silva – Gerente de assistência técnica e serviço / NAKATA

Local: Anfiteatro da FIEMG – Rua João Naves de Àvila, nº 206, Centro

*Observação: As palestras ministradas no período da tarde serão para jovens e adultos que fazem os cursos no Centro Profissionalizante Planalto.

**Observação: Podem participar das palestras ministradas no período da noite, alunos, empresários e profissionais da área.

06/10 (sexta-feira)

Tema: Manutenção de Freios

Horário: Das 19h às 21h**

Palestrante: Henrique Modolo – Consultor técnico / FREMAX

Local: Auditório Cícero Diniz – Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica

Blitz Automotiva:

Dia: 06/10 (sexta-feira), das 8h às 17h

Dia: 07/10 (sábado), das 8h às 12h

Local: Praça Sérgio Pacheco – Av. João Pessoa com a rua México

Itens que serão checados na blitz do Pit Stop:

– Iluminação direcional (setas);

– Iluminação de freios, faroletes e faróis;

– Buzina e limpador de parabrisas;

– Frenagem;

– Altura da banda de rolagem dos pneus;

– Inspeção dos fluídos (óleo: motor, freios, entre outros);

– Inspeção visual das correias auxiliares do motor e

– Estado do pneu de estepe, macaco e triângulo.

