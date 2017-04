Pílula para soltar pum com cheiro de rosas já é comercializada

Você já pode soltar gases com aromas agradáveis. As pílulas que prometem dar cheiro de rosas, chocolate e violeta às flatulências já estão sendo comercializados no site PilulePet.

O invento é do artista francês Christopher Poincheval que, em parceria com jornalistas, criou a pílula com o objetivo de dar mais tranquilidade e liberdade a quem precisa soltar um pum.

Os ingredientes usados no produto são naturais, como a erva doce e o mirtilo, que além de facilitar a digestão, também diminuem a formação de gases.

Cada vidro com 60 pílulas custa 9,99 euros (cerca de R$ 31) . O comprador também pode escolher qual o aroma deseja disparar quando soltar um pum, e também há opções especial para deixar os gases caninos perfumados.