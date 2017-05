Pianista carioca é destaque na apresentação de maio do Concertos Tribanco

Em parceria com a Secretaria de Cultura, o ‘Concertos Tribanco Uberlândia’ realiza o espetáculo solo da pianista Clélia Iruzun. Após uma temporada de apresentações na Europa, a carioca estará às 20h desta sexta-feira (05) no Teatro Municipal. Os ingressos para o concerto podem ser trocados por um litro de leite longa vida nas bilheterias do teatro.

Prestigie!

O quê: Concertos Tribanco Uberlândia

Quando: sexta-feira (5), às 20h

Local: Teatro Municipal de Uberlândia, que fica na avenida Rondon Pacheco, 7070, bairro Tibery

Entrada: 1 litro de leite longa vida

Troca de ingressos: no Teatro Municipal de Uberlândia a partir das 12h

Para mais informações: (34) 3235-1568

secom