‘Pesca no Parque’ comemora Dia dos Pais neste domingo (12)

Neste domingo (12) de Dia dos Pais, a lagoa do Parque do Sabiá recebe a 11ª edição da “Pesca no Parque”, que acontece entre 6h e 12h. O evento realizado pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, é destinado aos frequentadores do Parque, com o objetivo de promover o lazer e a confraternização, e deve reunir um público superior a duas mil pessoas.

Instruções para pesca

Durante a pescaria, estarão liberados aos praticantes apenas o uso de varas comuns e molinetes, estando vedado o uso de redes ou tarrafas. A área de pesca é restrita à lagoa principal, estando proibido pescar no deck, nos lagos atrás do aquário, no Bosque Lady Lene e na Lagoa dos Patos. A entrada é gratuita e os peixes pegos durante o evento poderão ser levados para casa.

A lagoa possui peixes das espécies carpa, tilápia e tucunaré. Os pescadores poderão utilizar iscas naturais ou artificiais. Para participarem da atividade, é necessário trazer o próprio equipamento de pesca.

Fique ligado!

O que: Pesca no Parque

Onde: Lagoa do Parque do Sabiá

Quando: domingo, 12 de agosto

Horário: 6h às 12h

Entrada gratuita

secom