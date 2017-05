Personalidades e Eventos – InSide com Marina Caixeta

As últimas das principais personalidades de Uberlândia e os eventos que marcam a cidade com Marina Caixeta

ESPETÁCULO

Aline Aquino, a produtora de eventos que está sempre organizando novidades para Uberlândia, traz, desta vez, a obra dramatúrgica “Emmanuel, a Luz de Chico Xavier”, em junho. O espetáculo, cuja produção local é da Versátil Eventos, acontecerá nos dias 17 e 18 de junho, às 20h, no Teatro Municipal. Em uma conversa entre Chico e Emmanuel, conhecemos sua trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações e realizações e principalmente, seu trabalho junto ao Médium Chico Xavier, que como poucos sabem, já ocorreu outras vezes em outras encarnações. Os ingressos já estão sendo vendidos no megabilheteria.com e na livraria Despertar, que fica na avenida Cesário Alvim, 376, Centro.

PENTECOSTES

Glória Albino, coordenadora da Renovação Carismática Católica da Diocese de Uberlândia, prepara para os dias 03 (sábado) e 04 (domingo) de junho de 2017, no Ginásio do Sabiazinho, o evento Pentecostes 2017, que celebra os 50 anos do movimento no Brasil. A celebração de encerramento será presidida pelo bispo diocesano Dom Paulo Francisco Machado.

JORNALISMO E EMPREENDEDORISMO

A competente jornalista Lauriane Martins está empreendendo na área de assessoria de imprensa. Chamada Mídia Comunicação, a empresa criada pela comunicadora oferece também serviços de vídeos institucionais e para o Youtube. Parabéns e sucesso!

PARABÉNS

O comunicador Marcos Maracanã, que já balançou muito em terras uberlandenses e hoje é apresentador da Band Goiânia, faz aniversário na próxima segunda-feira (29) e no mesmo dia recebe na Câmara Municipal de Uberlândia o título de Cidadão Honorário. No fim de semana, Maracanã irá aproveitar um dia no Rancho Mandela, gravando com o programa “O que tem pra hoje?” sobre sua trajetória.

PALESTRA

Wanessa Sales, consultora em amamentação e especialista em primeiros cuidados, ministrará uma palestra gratuita sobre “Os primeiros cuidados com os bebês”, que acontece na quarta-feira (31), às 19h30, no Hospital Santa Clara. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, em https://www.sympla.com.br/palestra—os-primeiros-cuidados-com-os-bebes__146195. As vagas são limitadas. Informações: 9 8863-0067.