Perseguição termina com acidente e criminoso preso

Uma perseguição da Polícia Militar terminou com um acidente de trânsito e um ladrão preso, na manhã desta quarta-feira (24). A perseguição a um veículo uno roubado por volta de 10h30 da manhã, no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia. Toda a ação durou cerca de 20 minutos, a polícia chegou a chamar o helicóptero Pegasus para apoiar na perseguição, que ocorreu nos bairros Cidade Jardim, Canaã, Jardim das Palmeiras e São Lucas. O bandido chegou a fazer as viaturas da PM se chocarem com a fuga.

O criminoso abandonou o carro na rua do Gari, bairro São Lucas e fugiu a pé. Logo em seguida a Polícia conseguiu pegar o bandido.