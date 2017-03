Pequenos negócios mineiros voltam a contratar mais do que demitir em fevereiro

O estado foi o segundo com o maior saldo de emprego com carteira assinada

No segundo mês do ano, Minas Gerais registrou um saldo de 8.231 empregos gerados pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE). O número só não foi maior que o de São Paulo, que teve mais de 20 mil novos postos de trabalho gerados no período. É o que mostra o levantamento do Sebrae, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com os dados, as MPE mineiras contrataram 88.667 e demitiram 80.436 funcionários. O setor de serviços foi responsável pelo melhor saldo. Foram 24.235 admissões contra 19.667 desligamentos, que resultaram em um balanço de 4.568 empregos. Na contramão, o único setor que ficou no vermelho foi o da construção civil, com o saldo de -43 vagas.

Em relação às regionais do estado, a Centro foi a que registrou o melhor saldo, 2.337 empregos, ao lado da regional Centro-Oeste e Sudoeste com 2.244, e Triângulo e Alto Paranaíba com 2.041. A única regional com saldo negativo foi a Rio Doce e Vale do Aço com -171 vagas.

Apesar do bom resultado das MPE mineiras em fevereiro, as médias e grandes empresas não conseguiram acompanhar os resultados positivos e fecharam com -282 vagas.

SALDO DE EMPREGOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) MINEIRAS/MÊS A MÊS – FEVEREIRO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017 Mês Admissões Desligamentos Saldo fev/16 85.722 87.523 -1.801 mar/16 95.174 98.162 -2.988 abr/16 91.919 87.899 4.020 mai/16 103.977 89.326 14.651 jun/16 101.598 88.511 13.087 jul/16 91.498 96.483 -4.985 ago/16 93.012 102.867 -9.855 set/16 83.816 93.130 -9.314 out/16 82.353 84.081 -1.728 nov/16 82.139 86.841 -4.702 dez/16 64.705 92.933 -28.228 jan/17 87.947 87.280 667 fev/2017 88.667 80.436 8.231

SALDO DE EMPREGO DAS MPE POR SETOR EM FEVEREIRO DE 2017 Setores Admissões Desligamentos Saldo Agropecuária 8.578 6.950 1.628 Comércio 32.878 32.669 209 Construção 8.807 8.850 -43 Indústria de transformação 13.778 11.926 1.852 Extrativa mineral 391 374 17 Serviços 24.235 19.667 4.568 Minas Gerais 88.667 80.436 8.231