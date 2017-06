Pedestre é atropelada por viatura da PM no Terminal Central

Uma mulher de 25 anos foi atropelada por uma viatura da Polícia, dentro do Terminal Central, em Uberlândia. O acidente ocorreu por volta das 11h, desta quinta-feira (29).

Em nota a Polícia Militar informou que, a jovem, que segundo ela mesma, saía apressada de um ônibus para pegar outro no mesmo Terminal, não viu a aproximação da viatura policial e, ao atravessar a pista de rolamento dos ônibus, deu de encontro com o retrovisor da viatura, caindo ao solo. De imediato, os policiais militares imobilizaram a mulher e acionaram o resgate dos Bombeiros que a encaminharam à UAI Pampulha onde foi constatado um ferimento na boca, devido ao aparelho odontológico, e hematomas no rosto e joelho direitos causados na queda. Após socorrer a vítima, os militares acionaram a perícia. Apenas o retrovisor da viatura foi avariado. De acordo com os policiais, a guarnição havia atendido demanda do COPOM que informava ter recebido uma denúncia de menores fazendo uso e traficando drogas no interior do terminal. A jovem já foi liberada da UAI.