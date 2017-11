Peça de caminhão se solta na BR365, quebra para-brisa, atravessa veículo e motorista sai ileso

Um acidente nesta quarta-feira (22) em Patos de Minas pode ser a prova de que milagres acontecem. A peça de um caminhão se soltou e atingiu um veículo que transitava pela BR365. O impacto foi tão violento que ela atravessou todo o veículo, mas mesmo atingindo em cheio o para-brisa do carro, o motorista não se feriu.

O acidente aconteceu no KM419 próximo à Serrinha, a cerca de 20km de Patos de Minas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, após o acidente, o condutor do Fiat/Uno, Jânio de Cássio Silva, pegou o tambor do freio, peça que havia se soltado, e foi até o posto da PRF, relatando toda a história que por muita sorte não terminou em uma tragédia.

Jânio relatou para os policiais que seguia em sentido a Patrocínio quando o tambor do freio do caminhão que transitava em sentido contrário se desprendeu e atingiu frontalmente o para-brisas do seu veículo. A peça destruiu o banco e saiu pelo vidro traseiro do carro. Apesar do susto, Jânio não foi atingido pela peça que chegou a quebrar o banco traseiro.

Diante do relato, a equipe da PRF conseguiu abordar o motorista do caminhão Scania/R113 H 6X2 360, Saulo Rogério Fajan, e realizados todos os procedimentos cabíveis quanto à autuação de trânsito e as devidas orientações o acidente. O proprietário do caminhão assumiu a responsabilidade pelos danos no carro que é de Patos de Minas.

patoshoje