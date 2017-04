PC prende jovens que roubaram joalheria no bairro Brasil

Empresário alegou prejuízo de R$100 mil

A Polícia Civil apresentou hoje dois jovens de 22 e outro de 23 anos suspeitos de roubar uma joalheria no último dia 17, no bairro Brasil. De acordo com a polícia, dois deles foram detidos depois de cumprir mandados de busca e apreensão nos bairros Lagoinha, Tibery, Brasil, Maravilha e São Jorge.

Em uma casa no Lagoinha a polícia encontrou joias, celulares, notebooks, tablets e munições. Uma quarta pessoa chegou a ser detida no Maravilha, mas depois liberada.

O dono da joalheria reconheceu todos eles. Os jovens de 22 anos devem responder por roubo e o outro rapaz de 23 anos por receptação e posse de munição de uso restrito.