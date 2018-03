PC prende acusado de matar coveiro com tiros, coronhadas e facada; imagens fortes

A Polícia Civil de Presidente Olegário prendeu na manhã desta terça-feira (27) um senhor de 75 anos acusado de matar Geraldo da Tunica, que era o coveiro do cemitério, do distrito de São Braz, município de Lagamar. Sebastião de Freitas foi preso na zona rural por ordem judicial. Um vídeo disponibilizado pela Polícia Civil mostra todo o crime.

O homicídio aconteceu no fim da tarde do dia 07 de janeiro. Sebastião Freitas teria discutido com a vítima e depois ido até em casa e buscado um revólver calibre .32. As imagens mostram Sebastião atirando por diversas vezes contra Geraldo e os dois chegaram a entrar em luta corporal.

No entanto, Geraldo já bastante enfraquecido pelos ferimentos dos disparos não consegue se livrar das agressões de Sebastião. Após disparar diversas vezes, o acusado usa o cabo do revólver para golpear a cabeça da vítima. Para finalizar, o assassino ainda enfia a faca em Geraldo que chegou a ser socorrido, mas veio a óbito.

Tudo aconteceu em frente a um bar e diversas pessoas presenciaram o crime. A Polícia Civil havia representado pela prisão preventiva o que foi deferido pela justiça. Nesta terça-feira, os policiais foram até uma propriedade rural no município e prenderam Sebastião. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado, recurso que impediu a defesa da vítima e motivo fútil.

Os policiais verificaram que o crime ocorreu por ciúmes. Geraldo havia presenteado a esposa de Sebastião com mudas de bananeiras,o que teria despertado raiva no investigado. O revólver calibre .32 usado no crime também foi apreendido.

IMAGENS FORTES: Vídeo mostra senhor matando desafeto na zona rural de Lagamar