Patos de Minas: Princípio de Incêndio atinge prédio do Prefeito

PATOS HOJE

Um princípio de incêndio em uma grande loja de móveis e eletrodomésticos no centro de Patos de Minas mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta segunda feira (09). Eles tiveram que arrombar a porta da frente para chegar até o foco do incêndio. As chamas se concentraram em um sofá no meio da loja. Com jatos de água eles conseguiram controlar o incêndio.

A loja fica no andar térreo de um prédio de cinco andares. Os moradores dos 12 apartamentos tiveram que deixar seus imóveis, inclusive o prefeito José Eustaquio. A Polícia Militar interditou a rua Olegario Maciel e muito gente parou para acompanhar o trabalho dos bombeiros.

A maior dificuldade foi para entrar na loja. As portas da frente estavam trancadas. Depois que conseguiram acessar o interior da loja, os bombeiros não tiveram dificuldades para controlar as chamas. Eles usaram jatos de água e alguns minutos de trabalho foram suficientes para apagar o fogo.

A causa do incêndio ainda será investigada. A suspeita é de que tenha sido um curto circuito em um ventilador que apresentava defeito. Apesar do susto, o incêndio não causou grandes prejuízos. Apenas a fumaça que tomou conta de toda a loja. Depois que o fogo foi controlado e com a chegada de funcionários as portas da loja foram abertas para arejar.