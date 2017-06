Passagem do córrego Buritizinho recebe limpeza

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) realizou, nesta sexta-feira (23), a limpeza de duas passagens do córrego Buritizinho: uma na avenida Constelação e outra na rua Mercúrio, no bairro Jardim Brasília, zona norte de Uberlândia. O trabalho preventivo foi realizado em um dos pontos críticos levantados pela autarquia por conta doacúmulo de lixo. O material que estava depositado no local poderia bloquear a passagem da água em períodoschuvosos e causar transtornos à comunidade.

Com o auxílio de retroescavadeira, caminhão caçamba e escavadeira, servidores do departamento retiraram galhos e troncos de árvores, bem como areia, lixo e entulho que estavam no leito do córrego e obstruíam a passagem da água pelas manilhas.

O trabalho de limpeza no leito dos córregos que passam pelo perímetro urbano é constante. “A intenção é realizar o serviço preventivonos principais córregos,antes da chegada das chuvas, para evitar transtornos à população. Estamos deixando tudo limpo e sem obstrução”, explicaPaulo Euclides, diretor deDrenagem Pluvial do Dmae. A equipe já realizou a limpeza em outros três córregos: Liso, Carvão e Lagoinha.

De acordo com Euclides, além de garantir o escoamento da água, a limpeza evita a erosão e elimina possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, zika, chikungunya e febre amarela.