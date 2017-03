Parque do Sabiá recebe exposição em comemoração do Dia do Fusca

Acontece neste sábado (25), na ponte da lagoa do Parque do Sabiá, das 14h30 às 17h30, uma exposição de veículos em comemoração ao ‘Dia Municipal do Fusca’, instituído na cidade pelo prefeito Odelmo Leão (Lei 10.775/2011). O evento é promovido pelo Clube do Fusca de Uberlândia.

“O dia do Fusca é 30 de março, só que a comemoração será neste sábado para que tenhamos um maior número, tanto de veículos expostos quanto de público. O Clube do Fusca existe na cidade há nove anos e já tivemos participações em grandes eventos e desfiles cívicos. Temos muitos amantes do veículo, que cuidam e preservam a originalidade”, disse André Portilho, presidente do Clube do Fusca.

Secom