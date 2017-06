Parque do Sabiá recebe diversas atividades neste fim de semana

O Parque do Sabiá é a opção número um para quem quer se exercitar, relaxar ou se divertir com a família. Ali o visitante encontrará atividades variadas, já que além dos passeios no pedalinho, zoológico e aquário – que estão disponíveis todos os finais de semana -, o ambiente também oferece eventos relacionados a esporte e lazer. Neste sábado (1º), as terapias naturais do projeto ‘Te Peguei no Parque’ estarão à disposição dos frequentadores, das 9h às 11h, em frente a Arena Parque.

Também na manhã de sábado, alunos do curso de artes visuais da UFU promoverão oficinas artísticas e recreativas para o público infantil. Já no domingo (2), a parceria entre Secretaria de Cultura e Futel trará ao parque mais uma apresentação da Banda Municipal de Uberlândia, às 10h, no quiosque multiuso.

Estas atividades são apenas um aperitivo para o grande evento que se aproxima, o ‘Arraiá do Sabiá’. Na próxima quinta-feira (6), das 18h às 22h, os frequentadores do Parque poderão se divertir em uma animada festa julina, com muita comida, dança e música. Anote na agenda e venha festar com a gente!

Veja a programação para este final de semana:

SÁBADO 1/7

Te Peguei no Parque

Horário: 9h às 11h

Local: Área gramada em frente a Arena Parque (Parque do Sabiá)

Projeto Arte no Parque

Horário: 8h às 12h

Local: Quiosque multiuso e imediações Mundo da Criança (Parque do Sabiá)

DOMINGO 2/7

Apresentação Banda Municipal

Horário: 10h às 11h

Local: Quiosque Central (Parque do Sabiá)

QUINTA 6/7

Festa Julina – Arraiá do Sabiá

Data: 6/7

Horário: a partir das 18h

Local: Área gramada ao lado da Arena Parque (Parque do Sabiá)

Outras atividades

– Pedalinho – sábados e domingos, das 10h às 12h e das 13h às 16h

– Pista de caminhada/corrida – diariamente das 5h às 22h

– Quadras poliesportivas e de areia – diariamente das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – diariamente das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – diariamente das 5h às 22h

– Zoológico e Aquário Municipal – sábados e domingos, das 8h às 17h