Parque do Sabiá oferece opções de diversão durante toda a semana

Férias é momento de alegria e descanso. Pensando nisto, a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) ampliou as opções de diversão no Parque do Sabiá. Até a próxima sexta-feira (27), os visitantes podem aproveitar o passeio de pedalinho pela lagoa das 8h às 17h.

“É uma atração que faz a alegria da garotada! É um passatempo gratuito, que usualmente funciona aos fins de semana das 10h às 16h. Em função do recesso escolar, resolvemos ampliar o atendimento”, comentou o diretor geral da Futel, Silvio Soares dos Santos.

Mundo da Criança

O Mundo da Criança, um dos maiores atrativos do Parque do Sabiá, tem sido um ponto de encontro agitado, especialmente no período da tarde. No local, a criançada pode desfrutar dos mais de 50 brinquedos, como escorregadores, gangorras, carrosséis e balanços. O espaço também é ideal para fazer novos amigos, desenvolver as habilidades motoras e curtir um delicioso piquenique.

Zoológico e Aquário

Ainda dentro do parque, a visita ao aquário municipal e ao zoológico é certeza de diversão e conhecimento. Quem visitar os locais pode apreciar as mais de 30 espécies de peixes do aquário e conhecer os 250 animais do zoológico. Ambos funcionam todos os dias, das 8h às 17h, sendo que o zoológico fecha as segundas para manutenção. A entrada é gratuita.

