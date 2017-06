Parque do Sabiá oferece diversas atividades neste fim de semana

Quem quiser um fim de semana divertido e cheio de opções, para se exercitar ou se divertir com a família, encontrará atividades variadas no Parque do Sabiá. Além dos tradicionais passeios no pedalinho, ida ao zoológico e ao aquário, o local oferece aos visitantes inúmeras atividades esportivas e de lazer em contato direto com a natureza.

Neste sábado (3) e domingo (4), os visitantes contarão também com eventos de triathlon, duathlon e aquathlon, ações de terapias naturais, caminhada de consciência ambiental, apresentação da Banda Municipal e de grupos de capoeira.

Saiba o que acontece no Parque do Sabiá neste fim de semana:

Sábado (3)

– Copa Triângulo Mineiro – Triathlon, duathlon e aquathlon

Horário: das 14h às 18h, e domingo, das 5h às 11h

Local: todo o Parque do Sabiá e entorno

– Caminhada +Positivo

Horário: 08h às 11h

Local: Quiosque Central

– Te Peguei no Parque

Horário: 09h às 12h

Local: Área gramada em frente ao Arena Parque

– Encontro de capoeira Ascau

Horário: 15h às 18h

Local: Quiosque Central

Domingo (4)

– Copa Triângulo Mineiro – Triathlon, duathlon e aquathlon

Horário: das 5h às 11h

Local: todo o Parque do Sabiá e entorno

– Apresentação Banda Municipal

Horário: 10h às 11h

Local: Quiosque Central

Outras atividades

– Pedalinho – sábados e domingos, das 10h às 12h e das 13h às 16h

– Trenzinho – domingos, das 10 às 12h e das 13h às 16h

– Pista de caminhada/corrida – diariamente das 5h às 22h

– Quadras poliesportivas e de areia – diariamente das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – diariamente das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – diariamente das 5h às 22h

Zoológico e Aquário Municipal – sábados e domingos, das 8h às 17h

