Parque do Sabiá ficará aberto durante o feriadão da Páscoa

O Parque do Sabiá é uma excelente escolha para aqueles que ficarão em Uberlândia no feriadão da Páscoa. O complexo estará aberto todos os dias, das 5h às 22h, oferecendo aos visitantes opções de esporte e lazer, além de propiciar contato com a natureza. De um leve a um intenso exercício, de um piquenique a jogos nas quadras, o parque é um espaço democrático e recebe cerca de 10 mil pessoas por dia. Para quem não tem afinidade com corrida ou caminhada, o Parque também oferece a ciclofaixa, quadras, academia popular, parque infantil, trenzinho e pedalinho.

A aposentada Maria de Fátima, frequentadora assídua do Sabiá, afirma que sua caminhada diária já está na programação do fim de semana. “Se eu pudesse, viria de manhã e à tarde, tanto pelo ambiente, quanto pela beleza. Eu amo esse lugar e recomendo para todos”, disse.

O diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), Silvio Soares dos Santos, destaca a importância do local para seus frequentadores. “É um espaço que chega próximo aos dois milhões de área, que possui uma estrutura completa para lazer e práticas esportivas. Sem dúvida, o parque é um refúgio em meio à realidade urbana”, observa.

Confira o que funciona no Parque do Sabiá durante o feriado de Páscoa!

Ciclofaixa – sexta e sábado (10h às 16h)

Quadras externas e quadras de areia – funcionamento normal durante todo o feriado

Pedalinho – sexta, sábado e domingo (10h às 12h e 13h às 16h)

Trenzinho – só no domingo (10 às 12h e 13h às 16h)

Zoológico/Aquário – sexta, sábado e domingo (8h às 17h)

Pista de caminhada/corrida – todos os dias das 5h às 22h

Mundo da Criança (parquinho) – todos os dias das 5h às 22h

Academia ao ar livre – todos os dias das 5h às 22h

Aulas de ginástica localizada e aeróbica, treinamento funcional, corrida orientada ecircuito de academiasretornarão na segunda-feira (17).

O Parque do Sabiá fica na Rua José Roberto Migliorini, s/n, Santa Mônica.