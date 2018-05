A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) informa que, devido à paralisação deflagrada pelos caminhoneiros em todo o Brasil nos últimos dias, o horário de funcionamento do Parque do Sabiá sofrerá alteração. A medida foi tomada para garantir a manutenção do monitoramento permanente no parque.

Confira como fica:

– Sexta-feira (25) – até as 20h

– Sábado a segunda-feira (26 a 28) – 6h às 20h

SECOM